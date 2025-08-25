CSS reduce mora quirúrgica en Chiriquí con 38 procedimientos en jornada extraordinaria

La Caja de Seguro Social ( CSS ) desarrolló este fin de semana una jornada extraordinaria en el Centro Hospitalario Dr. Rafael Hernández de Chiriquí, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica que afecta a pacientes desde hace años.

En total, 38 asegurados fueron beneficiados, entre ellos 18 que llevaban hasta dos años en lista de espera para cirugías y 20 que requerían cateterismos cardíacos.

Durante la jornada se realizaron:

8 cirugías de urología : cuatro con terapia de vapor de agua prostática y otros casos relacionados con incontinencia urinaria y vejiga caída, explicó el doctor Miguel Marcucci , especialista en urología.

: cuatro con terapia de vapor de agua prostática y otros casos relacionados con incontinencia urinaria y vejiga caída, explicó el doctor , especialista en urología. 10 cirugías de hernia inguinal y femoral , según informó la doctora Lorena Guerra , jefa del Servicio de Anestesia.

, según informó la doctora , jefa del Servicio de Anestesia. 20 cateterismos cardíacos en el quirófano híbrido de hemodinámica, procedimientos mínimamente invasivos que permiten diagnósticos precisos y alivian a pacientes con obstrucciones coronarias, señaló el cardiólogo intervencionista Essaú De León.

"Son respuestas que se les dan a pacientes de Chiriquí y Bocas del Toro, principalmente a nivel coronario y diagnóstico. Los procedimientos han sido exitosos, sin ninguna complicación", puntualizó De León.