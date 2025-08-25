CSS reduce mora quirúrgica en Chiriquí con 38 procedimientos en jornada extraordinaria

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolló este fin de semana una jornada extraordinaria en el Centro Hospitalario Dr. Rafael Hernández de Chiriquí, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica que afecta a pacientes desde hace años.
En total, 38 asegurados fueron beneficiados, entre ellos 18 que llevaban hasta dos años en lista de espera para cirugías y 20 que requerían cateterismos cardíacos.
CSS realizó 18 cirugías y 20 cateterismos en el hospital de Chiriquí
Durante la jornada se realizaron:
- 8 cirugías de urología: cuatro con terapia de vapor de agua prostática y otros casos relacionados con incontinencia urinaria y vejiga caída, explicó el doctor Miguel Marcucci, especialista en urología.
- 10 cirugías de hernia inguinal y femoral, según informó la doctora Lorena Guerra, jefa del Servicio de Anestesia.
- 20 cateterismos cardíacos en el quirófano híbrido de hemodinámica, procedimientos mínimamente invasivos que permiten diagnósticos precisos y alivian a pacientes con obstrucciones coronarias, señaló el cardiólogo intervencionista Essaú De León.