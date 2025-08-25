Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 07:57

CSS reduce mora quirúrgica en Chiriquí con 38 procedimientos en jornada extraordinaria

La CSS realizó 18 cirugías y 20 cateterismos en el hospital Rafael Hernández de Chiriquí, beneficiando a pacientes que esperaban hasta dos años.

CSS reduce mora quirúrgica en Chiriquí 

CSS reduce mora quirúrgica en Chiriquí 

Demesio Castillo

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolló este fin de semana una jornada extraordinaria en el Centro Hospitalario Dr. Rafael Hernández de Chiriquí, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica que afecta a pacientes desde hace años.

En total, 38 asegurados fueron beneficiados, entre ellos 18 que llevaban hasta dos años en lista de espera para cirugías y 20 que requerían cateterismos cardíacos.

CSS realizó 18 cirugías y 20 cateterismos en el hospital de Chiriquí

image

Durante la jornada se realizaron:

  • 8 cirugías de urología: cuatro con terapia de vapor de agua prostática y otros casos relacionados con incontinencia urinaria y vejiga caída, explicó el doctor Miguel Marcucci, especialista en urología.
  • 10 cirugías de hernia inguinal y femoral, según informó la doctora Lorena Guerra, jefa del Servicio de Anestesia.
  • 20 cateterismos cardíacos en el quirófano híbrido de hemodinámica, procedimientos mínimamente invasivos que permiten diagnósticos precisos y alivian a pacientes con obstrucciones coronarias, señaló el cardiólogo intervencionista Essaú De León.

“Son respuestas que se les dan a pacientes de Chiriquí y Bocas del Toro, principalmente a nivel coronario y diagnóstico. Los procedimientos han sido exitosos, sin ninguna complicación”, puntualizó De León. “Son respuestas que se les dan a pacientes de Chiriquí y Bocas del Toro, principalmente a nivel coronario y diagnóstico. Los procedimientos han sido exitosos, sin ninguna complicación”, puntualizó De León.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Jubilados cuestionan retraso en el pago del bono permanente

CSS impulsa capacitación médica con taller de ultrasonido avanzado

Recomendadas

Más Noticias