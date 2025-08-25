Ministro de Economía niega aumento de impuestos o duplicación del ITBMS

Ministro de Economía, Felipe Chapman. TReporta

Por Ana Canto El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desmintió este lunes 25 de agosto que se esté considerando un aumento de impuestos o duplicar el ITBMS. “En ningún momento he hablado de aumento de impuestos ni de reforma fiscal, ni de reforma tributaria; lo que sí he mencionado es lo que técnicamente llaman presión tributaria”, destacó.

El ministro explicó que esta medida consiste en tomar la totalidad de los ingresos tributarios y dividirlos entre el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB).

