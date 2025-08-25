Ministro de Economía niega aumento de impuestos o duplicación del ITBMS

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desmintió este lunes 25 de agosto que se esté considerando un aumento de impuestos o duplicar el ITBMS. “En ningún momento he hablado de aumento de impuestos ni de reforma fiscal, ni de reforma tributaria; lo que sí he mencionado es lo que técnicamente llaman presión tributaria”, destacó.
De acuerdo con Chapman, Panamá alcanzó uno de sus puntos más altos de presión tributaria a inicios de la década pasada, aproximadamente 12 %."Hoy en día es de un dígito y en otro momento llegó a ser de dos dígitos bajos", aún más bajo que los países vecinos, afirmó.