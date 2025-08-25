Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 18:05

Ministro de Economía niega aumento de impuestos o duplicación del ITBMS

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desmintió que se esté considerando un aumento de impuestos o duplicar el ITBMS.

Ministro de Economía

Ministro de Economía, Felipe Chapman. 

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desmintió este lunes 25 de agosto que se esté considerando un aumento de impuestos o duplicar el ITBMS. “En ningún momento he hablado de aumento de impuestos ni de reforma fiscal, ni de reforma tributaria; lo que sí he mencionado es lo que técnicamente llaman presión tributaria”, destacó.

El ministro explicó que esta medida consiste en tomar la totalidad de los ingresos tributarios y dividirlos entre el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con Chapman, Panamá alcanzó uno de sus puntos más altos de presión tributaria a inicios de la década pasada, aproximadamente 12 %."Hoy en día es de un dígito y en otro momento llegó a ser de dos dígitos bajos", aún más bajo que los países vecinos, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960112464479314071&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Descentralización se reúne con alcalde de Los Santos para fortalecer el municipio

Fiscalía de Panamá Oeste investiga caso de joven atendido en el Hospital Nicolás A. Solano

CSS confirma maternidad de dos madres tras prueba de ADN

Recomendadas

Más Noticias