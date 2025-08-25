Hospital Nicolás A. Solano suspende turno a médico tras incidente con paciente

El Hospital Nicolás A. Solano informó a la población que, como medida preventiva y mientras se realizan las investigaciones correspondientes, se han suspendido los turnos del médico involucrado en un procedimiento en el que un paciente sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal.

Además de las acciones administrativas ya iniciadas contra el profesional, el hospital colaborará plenamente con las autoridades del Ministerio Público en las diligencias que se están desarrollando.

De manera paralela, la Dirección Médica del hospital, con la orientación y apoyo del Ministerio de Salud, está fortaleciendo los protocolos de atención centrados en la humanización del servicio.

"Ofrecemos disculpas al paciente y sus familiares por la situación que han tenido que enfrentar en nuestras instalaciones", destacó el MINSA.