Panamá Oeste Nacionales -  23 de agosto de 2025 - 15:32

Hospital Nicolás A. Solano aclara caso de paciente que llegó sin vida

El Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera informó que el paciente había llegado sin vida desde un vehículo particular.

Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera informó que, a las 4:50 p.m. de este viernes 22 de agosto, un paciente fue trasladado en un vehículo particular hasta el área de urgencias. Al ser evaluado por el equipo médico de turno, se constató que el hombre había llegado sin signos vitales.

"Siguiendo los protocolos establecidos, se comunicó al conductor que, al tratarse de una persona fallecida, debía notificarse a la Fiscalía Especializada del Ministerio Público para el debido procedimiento. Sin embargo, este decidió retirarse del hospital con el cuerpo, sin acatar la recomendación del personal de salud", señaló el hospital.

La persona no ingresó al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, debido a la condición en la que fue recibida.

