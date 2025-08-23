Jubilados y pensionados exigen el pago del bono permanente tras varios días de retraso

Pasado el 20 de agosto, fecha en la que estaba programado el pago del bono permanente a jubilados y pensionados , todavía se desconoce cuándo se realizará el segundo desembolso de B/. 50.00, según lo establece la ley.

Economistas consideran que esta demora resulta contraproducente, especialmente luego de que el Gobierno haya respondido a los pagos pendientes a empresas.

Los grupos de jubilados señalaron que estos recursos provienen de los 2 centésimos ajustados al impuesto sobre la producción de bebidas alcohólicas, equivalentes a dos centavos por cada grado de contenido de alcohol por litro.

"De acuerdo a las cifras de la Dirección General de Ingresos (DGI), podemos observar claramente, que no debe de haber ningún problema en cuando la parte financiera", destacó Guillermo Cortes, miembro del grupo MUNDOS.

¿Quién paga el bono permanente a los jubilados y pensionados?

El director de la CSS, Dino Mon, aclaró que la institución actúa únicamente como pagadora, mientras que es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quien debe ejecutar los traslados de partidas necesarios para efectuar estos pagos.

El presidente José Raúl Mulino, durante la conferencia de prensa de este jueves 21 de agosto, destacó que conversó con el director de la CSS, quien le confirmó que los jubilados y pensionados recibirán su pago.