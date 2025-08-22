Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Cuándo se pagará y qué ha dicho la CSS?

Hasta este viernes 22 de agosto, se desconoce la fecha oficial del pago del bono permanente para jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS), que estaba programado para este mes según la ley que regula su desembolso.

El director de la CSS, Dino Mon, aclaró que la institución actúa únicamente como pagadora, mientras que es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quien debe ejecutar los traslados de partidas necesarios para efectuar estos pagos.

"Estamos junto con el @Mef_Pma haciendo todos los trámites y, de alguna manera, agilizando lo más que podemos, aunque no está en nuestras manos, para que el bono sea pagado lo más rápido posible", dijo este jueves el director de la Caja de Seguro Social, @dinomonv24, al ser… pic.twitter.com/23gDnAEY77 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

"Además de un traslado de partida, hay que hacer la ampliación de la partida de para (...) esto no es un programa del IVM, es un programa que nace de un impuesto adicional a los licores, que efectivamente establece otra legislación y bueno, la CSS simplemente cumple la función de buen padre de familia, como ente pagador del Gobierno en este tipo de emolumentos”, señaló el director.

El presidente José Raúl Mulino, durante la conferencia de prensa de este jueves 21 de agosto, destacó que conversó con el director de la CSS, quien le confirmó que los jubilados y pensionados recibirán su pago.

Segundo pago del bono permanente para jubilados y pensionados

Este pago corresponde a B/. 50.00, mientras que en diciembre se otorgarán B/. 40.00, sumando un total de B/. 140.00 anuales, considerando que en abril ya se entregaron B/. 50.00.

Estos pagos se realizan tras la sanción de la Ley 438, que establece el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la CSS.