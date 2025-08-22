Stefany Peñalba: Recolección de firmas continúa para revocatoria contra alcaldesa de Arraiján

El Tribunal Electoral (TE) admitió un recurso de oposición a la apelación sobre la solicitud de revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , informó el abogado Abdiel González, quien lidera el proceso de recolección de firmas.

Un recurso de oposición a una apelación de la solicitud de revocatoria de mandato solicitada contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue admitida por el @tepanama, informó el abogado Abdiel González, que continúa con el proceso de recolección de firmas. pic.twitter.com/ORufY0ECP8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

González expresó su rechazo a los recientes cambios en la metodología de recolección, señalando que dificultan el ejercicio ciudadano: “El Tribunal, en lugar de orientar, ha dado un mensaje que parece más un alegato para cerrar la puerta a las revocatorias”, afirmó.

Para avanzar con la revocatoria, se necesitan aproximadamente 54 mil firmas, y el abogado reiteró el llamado a que la alcaldesa se presente y se notifique formalmente, permitiendo que el proceso siga conforme a la ley.

El proceso ha generado atención local, ya que representa un ejercicio de participación ciudadana y un posible cambio en la administración municipal de Arraiján.