Stefany Peñalba: Recolección de firmas continúa para revocatoria contra alcaldesa de Arraiján

El Tribunal Electoral admite recurso sobre revocatoria a Stefany Peñalba; abogado asegura que cambios dificultan recolección de 54 mil firmas.

El Tribunal Electoral admite recurso sobre revocatoria a Stefany Peñalba

El Tribunal Electoral admite recurso sobre revocatoria a Stefany Peñalba

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Tribunal Electoral (TE) admitió un recurso de oposición a la apelación sobre la solicitud de revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, informó el abogado Abdiel González, quien lidera el proceso de recolección de firmas.

González expresó su rechazo a los recientes cambios en la metodología de recolección, señalando que dificultan el ejercicio ciudadano: “El Tribunal, en lugar de orientar, ha dado un mensaje que parece más un alegato para cerrar la puerta a las revocatorias”, afirmó.

Para avanzar con la revocatoria, se necesitan aproximadamente 54 mil firmas, y el abogado reiteró el llamado a que la alcaldesa se presente y se notifique formalmente, permitiendo que el proceso siga conforme a la ley.

El proceso ha generado atención local, ya que representa un ejercicio de participación ciudadana y un posible cambio en la administración municipal de Arraiján.

