Corte Suprema de Justicia anula beneficio del 100% de jubilación a jueces y magistrados

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó este lunes, mediante la publicación en la Gaceta Oficial, el Acuerdo N.°614, con el cual el Pleno dejó sin efecto el Acuerdo N.°407, que había creado el Fondo de Compensación por Retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial.

Corte Suprema deroga fondo de retiro especial para jueces y magistrados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958691040619094204&partner=&hide_thread=false Esta noche fue publicado el Acuerdo N°614 mediante el cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto el Acuerdo N°407 que establecía la Creación del Fondo de Compensación por Retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial, que les permitía jubilarse con el… pic.twitter.com/ooeiizB0Iv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

Este fondo, aprobado previamente, permitía a los beneficiarios retirarse con el 100% de su último salario, un beneficio que generó fuertes críticas y cuestionamientos públicos por considerarse un privilegio desproporcionado frente al sistema de jubilación ordinario.

Con la derogación, el mecanismo especial queda sin validez jurídica y los jueces y magistrados deberán acogerse a los regímenes de jubilación comunes establecidos por la ley, al igual que el resto de los servidores públicos y ciudadanos.

La decisión de la CSJ busca responder al malestar ciudadano y garantizar que los beneficios de retiro en el Órgano Judicial se mantengan en el marco de la legislación vigente.