Corte Suprema de Justicia anula beneficio del 100% de jubilación a jueces y magistrados

La Corte Suprema de Justicia derogó el fondo que garantizaba jubilación con 100% del salario a jueces y magistrados, tras críticas y rechazo ciudadano.

Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó este lunes, mediante la publicación en la Gaceta Oficial, el Acuerdo N.°614, con el cual el Pleno dejó sin efecto el Acuerdo N.°407, que había creado el Fondo de Compensación por Retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial.

Este fondo, aprobado previamente, permitía a los beneficiarios retirarse con el 100% de su último salario, un beneficio que generó fuertes críticas y cuestionamientos públicos por considerarse un privilegio desproporcionado frente al sistema de jubilación ordinario.

Con la derogación, el mecanismo especial queda sin validez jurídica y los jueces y magistrados deberán acogerse a los regímenes de jubilación comunes establecidos por la ley, al igual que el resto de los servidores públicos y ciudadanos.

La decisión de la CSJ busca responder al malestar ciudadano y garantizar que los beneficios de retiro en el Órgano Judicial se mantengan en el marco de la legislación vigente.

