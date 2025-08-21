Panamá Nacionales -

Amoacss se opone a proyecto de ley que propone atención de salud 24/7

El gremio médico Amoacss expresó su rechazo al proyecto de ley que establece los servicios médicos 24/7, una iniciativa que busca mejorar la calidad de salud de la población con la extensión de horarios de atención. Los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea insistieron en que el espíritu del proyecto es mejorar la calidad de salud de los pacientes, ante la mala atención.