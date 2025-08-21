Madre pide apoyo a la ciudadanía tras la desaparición de su hijo, un menor de 15 años, en Colón

Madre pide apoyo a la ciudadanía tras la desaparición de su hijo en Colón.

Familiares de Rubén Darío Sánchez Chirú, un menor de 15 años, solicitan el apoyo de la ciudadanía para ubicarlo, luego de que el pasado domingo saliera de su residencia, ubicada en Villa Catalina, corregimiento de Puerto Pilón, en Colón, y no se tenga información sobre su paradero.

Su madre, Angélica Chirú, indicó que ella y el padre del menor lo vieron antes de su desaparición y asumieron que se disponía a salir a jugar, pero no regresó a casa.

Según las autoridades, el joven fue captado por cámaras de videovigilancia en el sector de Los Sauces a las 7:06 p.m., y cuatro minutos después se le vio por última vez cerca de una plaza.

La madre aseguró que su hijo no pertenece a ninguna banda delincuencial y que cursa el noveno grado en la Escuela Luis Jiménez de Pilón.

"Regresa a la casa. Tu mama, tu papá, tus hermanos, tu familia completa te está esperando. Nosotros no estamos bravos contigo. Por favor, regresa", destacó.

La denuncia ya fue presentada y el Ministerio Público se encuentra realizando la búsqueda. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al número 104.