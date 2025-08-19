Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Bocas del Toro y Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Yarileth Ellington de 15 años y Itzeida Jimenez de 16 años.

La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:

Itzeida Jiménez en Puerto Caimito, barriada Verde Mar, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste.

en Puerto Caimito, barriada Verde Mar, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste. Yarileth Ellington en el distrito de Jirundai, Burí, Malí, no definido, Bocas del Toro.

Descripción de la menor desaparecida: Yarileth Ellington

Estatura: 1.56m

1.56m Contextura: Gruesa

Gruesa Cabello: Negro, liso

Negro, liso Piel: Trigueña

Trigueña Ojos: Negros

Negros Señales particulares: Rostro redondo, labios gruesos, no tiene discapacidad, no tiene cicatrices ni lunares en el rostro.

Otros detalles: vestía una nagua larga de la etnia indígena, color turquesa con negro, que tenía cosidas unas trenzas de color amarillo, azul y blanco. Fue vista cerca de la escuela en la comunidad de Malí, corregimiento de Burí.

Descripción de la menor desaparecida: Itzeida Jimenez

Estatura: 1.55m

1.55m Contextura: Delgada

Delgada Cabello: Negro, liso

Negro, liso Piel: Clara

Clara Ojos: Café

Café Señales particulares: presenta una cicatriz pequeña en el lado izquierdo del rostro y un lunar semivisible en la mejilla derecha.

Otros detalles: porta una mochila escolar color azul celeste, sin diseño.