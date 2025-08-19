Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 10:39

Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Bocas del Toro y Panamá

La PGN activó una Alerta Amber tras la desaparición de las menores: Yarileth Ellington de 15 años y Itzeida Jimenez de 16 años.

Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes.

Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes.

PGN
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Yarileth Ellington de 15 años y Itzeida Jimenez de 16 años.

La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:

  • Itzeida Jiménez en Puerto Caimito, barriada Verde Mar, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste.
  • Yarileth Ellington en el distrito de Jirundai, Burí, Malí, no definido, Bocas del Toro.

Contenido relacionado: Alerta Amber: ratifican a la subcomisionada Sumilexy Miller como directora ejecutiva

Descripción de la menor desaparecida: Yarileth Ellington

  • Estatura: 1.56m
  • Contextura: Gruesa
  • Cabello: Negro, liso
  • Piel: Trigueña
  • Ojos: Negros
  • Señales particulares: Rostro redondo, labios gruesos, no tiene discapacidad, no tiene cicatrices ni lunares en el rostro.

Otros detalles: vestía una nagua larga de la etnia indígena, color turquesa con negro, que tenía cosidas unas trenzas de color amarillo, azul y blanco. Fue vista cerca de la escuela en la comunidad de Malí, corregimiento de Burí.

Descripción de la menor desaparecida: Itzeida Jimenez

  • Estatura: 1.55m
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Negro, liso
  • Piel: Clara
  • Ojos: Café
  • Señales particulares: presenta una cicatriz pequeña en el lado izquierdo del rostro y un lunar semivisible en la mejilla derecha.

Otros detalles: porta una mochila escolar color azul celeste, sin diseño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1957748624273862768&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Veraguas

Activan Alerta Amber por adolescente desaparecida en Don Bosco

Activan Alerta Amber por desaparición de tres menores de edad en Panamá y Colón

Recomendadas

Más Noticias