Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Bocas del Toro y Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Yarileth Ellington de 15 años y Itzeida Jimenez de 16 años.
Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:
- Itzeida Jiménez en Puerto Caimito, barriada Verde Mar, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste.
- Yarileth Ellington en el distrito de Jirundai, Burí, Malí, no definido, Bocas del Toro.
Descripción de la menor desaparecida: Yarileth Ellington
- Estatura: 1.56m
- Contextura: Gruesa
- Cabello: Negro, liso
- Piel: Trigueña
- Ojos: Negros
- Señales particulares: Rostro redondo, labios gruesos, no tiene discapacidad, no tiene cicatrices ni lunares en el rostro.
Otros detalles: vestía una nagua larga de la etnia indígena, color turquesa con negro, que tenía cosidas unas trenzas de color amarillo, azul y blanco. Fue vista cerca de la escuela en la comunidad de Malí, corregimiento de Burí.
Descripción de la menor desaparecida: Itzeida Jimenez
- Estatura: 1.55m
- Contextura: Delgada
- Cabello: Negro, liso
- Piel: Clara
- Ojos: Café
- Señales particulares: presenta una cicatriz pequeña en el lado izquierdo del rostro y un lunar semivisible en la mejilla derecha.
Otros detalles: porta una mochila escolar color azul celeste, sin diseño.