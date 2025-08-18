Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 17:46

Alerta Amber: ratifican a la subcomisionada Sumilexy Miller como directora ejecutiva

La subcomisionada fue ratificada como directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta Amber. Los 10 miembros presentes votaron a favor de Sumilexy Miller.

Ana Canto
Por Ana Canto

La subcomisionada Sumilexy Miller fue ratificada como directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta Amber durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del programa realizada este lunes 18 de agosto.

Los 10 miembros presentes votaron a favor de Miller. Durante la sesión, también se aprobó el nuevo logotipo de la Alerta Amber.

