Alerta Amber: ratifican a la subcomisionada Sumilexy Miller como directora ejecutiva

La subcomisionada Sumilexy Miller fue ratificada como directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta Amber durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del programa realizada este lunes 18 de agosto.
El Consejo Directivo del programa tuvo este lunes una sesión extraordinaria. Los 10 miembros presentes votaron a favor de Miller.
Además se aprobó el nuevo logotipo… pic.twitter.com/VQsvUDzGoZ