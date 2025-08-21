Ecuador extradita a EE.UU. a herederos del "Pablo Escobar ecuatoriano"

Dos narcotraficantes colomboecuatorianos, herederos del capo conocido como el "Pablo Escobar" de Ecuador , fueron extraditados el jueves a Estados Unidos, informó el gobierno ecuatoriano.

Ecuador restableció la extradición con Estados Unidos el año pasado tras un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de la guerra que libra contra el crimen organizado. La medida estuvo prohibida por ocho décadas.

"La Policía Nacional entregó hoy a los Estados Unidos a Omar Auseno B., alias 'Llanero' y Nirama Ch.G. alias 'Nirama', dos de los más grandes narcotraficantes colombo-ecuatorianos", informó en X el ministro del Interior, John Reimberg. "La Policía Nacional entregó hoy a los Estados Unidos a Omar Auseno B., alias 'Llanero' y Nirama Ch.G. alias 'Nirama', dos de los más grandes narcotraficantes colombo-ecuatorianos", informó en X el ministro del Interior, John Reimberg.

Señaló que ambos "fungían como los 'sucesores'" de Édison Washington Prado, alias "Gerard" y "habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos".

"Gerald", también conocido como el "Pablo Escobar ecuatoriano", fue arrestado en 2017 en Colombia y extraditado desde esa nación a Estados Unidos, precisó el ministro. "Gerald", también conocido como el "Pablo Escobar ecuatoriano", fue arrestado en 2017 en Colombia y extraditado desde esa nación a Estados Unidos, precisó el ministro.

Las autoridades lo comparan con el barón de la cocaína colombiano abatido en la década de 1990, por su poder dentro del negocio de las drogas.

Reimberg dijo que los dos extraditados fueron capturados en Ecuador el 27 de febrero de 2025 y comparecerán ahora ante una corte de Miami, donde son requeridos por narcotráfico.

