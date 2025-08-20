Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 15:58

Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Colón

La PGN activó una Alerta Amber tras la desaparición de las menores: Ruben Sanchez de 15 años y Beilys Salinas de 14 años.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Ruben Sanchez de 15 años y Beilys Salinas de 14 años.

La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:

  • Beilys Salinas Serrano en parque de cervantes, David, Chiriquí.
  • Ruben Sanchez Chiru en villa catalina, puerto pilón, Colón.

Descripción de la menor desaparecida: Ruben Sanchez

  • Estatura: 1.56m
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Negro, ondulado
  • Piel: Clara
  • Ojos: Chocolate
  • Señales particulares: Vestía camisa, manga corta color blanco pantalón prelavado, tiene lunar en el borde del labio superior ojos achinados.

Otros detalles: Colón, puerto pilón, villa catalina, sector B bajando por la escalera frente a la casa del barco

Descripción de la menor desaparecida: Beilys Salinas Serrano

  • Estatura: 1.5m
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Negro, liso
  • Piel: Blanca
  • Ojos: Negros
  • Señales particulares: Cicatriz redonda en uno de sus tobillos

Otros detalles: Vestía uniforme del colegio, falda azul, zapatos negros, mochila marcada Joló rosada, estampada con diseños de mariposas.

