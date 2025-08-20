Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Colón

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Ruben Sanchez de 15 años y Beilys Salinas de 14 años.
Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:
- Beilys Salinas Serrano en parque de cervantes, David, Chiriquí.
- Ruben Sanchez Chiru en villa catalina, puerto pilón, Colón.
Descripción de la menor desaparecida: Ruben Sanchez
- Estatura: 1.56m
- Contextura: Delgada
- Cabello: Negro, ondulado
- Piel: Clara
- Ojos: Chocolate
- Señales particulares: Vestía camisa, manga corta color blanco pantalón prelavado, tiene lunar en el borde del labio superior ojos achinados.
Otros detalles: Colón, puerto pilón, villa catalina, sector B bajando por la escalera frente a la casa del barco
Descripción de la menor desaparecida: Beilys Salinas Serrano
- Estatura: 1.5m
- Contextura: Delgada
- Cabello: Negro, liso
- Piel: Blanca
- Ojos: Negros
- Señales particulares: Cicatriz redonda en uno de sus tobillos
Otros detalles: Vestía uniforme del colegio, falda azul, zapatos negros, mochila marcada Joló rosada, estampada con diseños de mariposas.