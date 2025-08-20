Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Colón

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Ruben Sanchez de 15 años y Beilys Salinas de 14 años.

La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:

Beilys Salinas Serrano en parque de cervantes, David, Chiriquí.

Ruben Sanchez Chiru en villa catalina, puerto pilón, Colón.

Descripción de la menor desaparecida: Ruben Sanchez

Estatura: 1.56m

1.56m Contextura: Delgada

Delgada Cabello: Negro, ondulado

Negro, ondulado Piel: Clara

Clara Ojos: Chocolate

Chocolate Señales particulares: Vestía camisa, manga corta color blanco pantalón prelavado, tiene lunar en el borde del labio superior ojos achinados.

Otros detalles: Colón, puerto pilón, villa catalina, sector B bajando por la escalera frente a la casa del barco

Descripción de la menor desaparecida: Beilys Salinas Serrano

Estatura: 1.5m

1.5m Contextura: Delgada

Delgada Cabello: Negro, liso

Negro, liso Piel: Blanca

Blanca Ojos: Negros

Negros Señales particulares: Cicatriz redonda en uno de sus tobillos

Otros detalles: Vestía uniforme del colegio, falda azul, zapatos negros, mochila marcada Joló rosada, estampada con diseños de mariposas.