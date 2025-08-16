Activan Alerta Amber por adolescente desaparecida en Don Bosco

La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó la Alerta Amber por la desaparición de Adriana Batista Huerta, de 13 años, quien fue vista por última vez el 14 de agosto en el corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956759757076992416&partner=&hide_thread=false Activan la @AlertaAmberPma por Adriana Batista Huerta, vista por última vez el 14 de agosto en Don Bosco. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/2nknNKZZwk — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2025

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para ubicar a la menor. Cualquier información puede ser reportada de inmediato a la Policía Nacional o al Ministerio Público, a fin de garantizar su pronta localización y seguridad.

La PGN recordó que la Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda urgente que se activa para casos de menores desaparecidos, con el objetivo de sumar a la ciudadanía en la tarea de localización.