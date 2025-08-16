Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 12:10

Activan Alerta Amber por adolescente desaparecida en Don Bosco

La PGN activó la Alerta Amber por Adriana Batista Huerta, de 13 años, vista por última vez el 14 de agosto de 2025 en el corregimiento de Don Bosco.

Alerta Amber por Adriana Batista Huerta

Alerta Amber por Adriana Batista Huerta

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó la Alerta Amber por la desaparición de Adriana Batista Huerta, de 13 años, quien fue vista por última vez el 14 de agosto en el corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

PGN activó la Alerta Amber por Adriana Batista Huerta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956759757076992416&partner=&hide_thread=false

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para ubicar a la menor. Cualquier información puede ser reportada de inmediato a la Policía Nacional o al Ministerio Público, a fin de garantizar su pronta localización y seguridad.

La PGN recordó que la Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda urgente que se activa para casos de menores desaparecidos, con el objetivo de sumar a la ciudadanía en la tarea de localización.

En esta nota:
Seguir leyendo

Activan Alerta Amber por desaparición de la menor de 16 años en Las Garzas

Policía Nacional recupera vehículo robado y aprehende a hombre en San Miguelito

MOP anuncia cierres parciales en Tocumen por instalación de válvulas de agua

Recomendadas

Más Noticias