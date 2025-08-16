Este Sábado 16 de agosto el IDAAN suspenderá el servicio de agua desde las 10:00 p.m.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará trabajos de instalación de una compuerta en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, por lo que suspenderán las operaciones de la instalación desde las 10:00 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto.
IDAAN dejara sin agua a los distritos de Panamá y San Miguelito
Durante el periodo de suspensión, se activará un operativo especial para garantizar el suministro de agua potable a hospitales y centros médicos, y se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para un uso racional del recurso. Estas labores son esenciales para asegurar el suministro de agua potable a los distritos de Panamá y San Miguelito.