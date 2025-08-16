Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 10:07

Este Sábado 16 de agosto el IDAAN suspenderá el servicio de agua desde las 10:00 p.m.

Panamá y San Miguelito, serán los distritos que se verán afectados por la suspensión del agua potable por trabajos de mantenimiento del IDAAN.

IDAAN suspenderá el servicio de agua 

IDAAN suspenderá el servicio de agua 

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará trabajos de instalación de una compuerta en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, por lo que suspenderán las operaciones de la instalación desde las 10:00 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto.

IDAAN dejara sin agua a los distritos de Panamá y San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956577911932166386&partner=&hide_thread=false

Durante el periodo de suspensión, se activará un operativo especial para garantizar el suministro de agua potable a hospitales y centros médicos, y se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para un uso racional del recurso. Estas labores son esenciales para asegurar el suministro de agua potable a los distritos de Panamá y San Miguelito.

En esta nota:
Seguir leyendo

Trabajos en la potabilizadora de Chilibre afectarán varios sectores este fin de semana

IDAAN cerrará oficinas comerciales en Ciudad de Panamá este viernes 15 de agosto

No habrá agua: IDAAN suspenderá operaciones en la potabilizadora de Chilibre este fin de semana

Recomendadas

Más Noticias