Este Sábado 16 de agosto el IDAAN suspenderá el servicio de agua desde las 10:00 p.m.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará trabajos de instalación de una compuerta en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, por lo que suspenderán las operaciones de la instalación desde las 10:00 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto.