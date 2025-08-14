IDAAN cerrará oficinas comerciales en Ciudad de Panamá este viernes 15 de agosto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que sus oficinas comerciales en la ciudad de Panamá permanecerán cerradas el viernes 15 de agosto, en conmemoración de la Fundación de Panamá La Vieja.

IDAAN cerrará oficinas comerciales en Ciudad de Panamá

La medida responde a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 135 del 30 de diciembre de 2024, que declara esta fecha como día de asueto en la capital.

El IDAAN precisó que sus equipos técnicos y operativos trabajarán con normalidad debido a la naturaleza de sus funciones, mientras que la atención al público en las agencias se reanudará el sábado 16 de agosto.