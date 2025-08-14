Por trabajos del IDAAN sector del Valle de Antón estarán con baja presión el 19 de agosto

Por trabajos del IDAAN sector del Valle de Antón

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que el próximo martes 19 de agosto se llevará a cabo una jornada de limpieza en los sedimentadores y floculadores de la planta potabilizadora de El Valle de Antón, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d.

IDAAN realizará limpieza en planta de El Valle de Antón

Estas labores, que buscan garantizar la calidad del agua potable, podrían generar baja presión en el suministro en las siguientes localidades:

Capirita

La Reforma

El Toronjo

La Compañía

Rincón Vallero

La Pintada

El IDAAN recomienda a los residentes de estas áreas tomar medidas de abastecimiento para evitar inconvenientes durante la jornada.