Coclé Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 10:47

Por trabajos del IDAAN sector del Valle de Antón estarán con baja presión el 19 de agosto

El IDAAN realizará limpieza en los sedimentadores y floculadores de la planta de El Valle de Antón el 19 de agosto. Se prevé baja presión en varias localidades.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el próximo martes 19 de agosto se llevará a cabo una jornada de limpieza en los sedimentadores y floculadores de la planta potabilizadora de El Valle de Antón, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d.

Estas labores, que buscan garantizar la calidad del agua potable, podrían generar baja presión en el suministro en las siguientes localidades:

  • Capirita
  • La Reforma
  • El Toronjo
  • La Compañía
  • Rincón Vallero
  • La Pintada

El IDAAN recomienda a los residentes de estas áreas tomar medidas de abastecimiento para evitar inconvenientes durante la jornada.

