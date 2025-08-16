Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 11:16

¿Cobrará el bono? CSS anuncia pago a jubilados y pensionados el 20 de agosto por ACH y cheque

El bono permanente es un apoyo económico adicional para jubilados y pensionados de la CSS que han dedicado años al servicio del país.

CSS anuncia pago a jubilados y pensionados

CSS anuncia pago a jubilados y pensionados

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el miércoles 20 de agosto se realizará el segundo pago correspondiente a la quincena para jubilados y pensionados. Quienes cobran por ACH verán el desembolso en sus cuentas y los que reciben el pago por cheque deberán ir a los centros de pago habilitados.

En esta misma fecha, podría efectuarse el segundo desembolso del bono permanente de B/.50, establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que beneficia a más de 300 mil panameños que forman parte del sistema de jubilación y pensión.

Pago por la CSS a jubilados y pensionado en cheque

jubilados y pensionados

La CSS recomendó a los beneficiarios verificar previamente los horarios y direcciones específicas de cada agencia. Para los que cobran en el Edificio Bolívar, en Vía Transístmica, se estableció el siguiente orden:

  • Puerta 05: entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias.
  • Ventanilla de Notificaciones: atención para solicitudes de reposición de cheques reintegrados.
  • Entrada principal (entrepiso): trámites relacionados con descuentos, deducciones y certificaciones sin fines de lucro.

La institución reiteró la importancia de seguir estas indicaciones para agilizar el proceso de cobro y brindar una mejor atención a los beneficiarios.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Atención Bocas del Toro! CSS realizará 30 cirugías de próstata en jornada especial

Jubilados y pensionados, CSS confirma fecha del segundo pago de agosto por cheque y ACH

Bono permanente de B/.50 para jubilados y pensionados: requisitos y pagos en 2025

Recomendadas

Más Noticias