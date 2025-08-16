¿Cobrará el bono? CSS anuncia pago a jubilados y pensionados el 20 de agosto por ACH y cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el miércoles 20 de agosto se realizará el segundo pago correspondiente a la quincena para jubilados y pensionados. Quienes cobran por ACH verán el desembolso en sus cuentas y los que reciben el pago por cheque deberán ir a los centros de pago habilitados.

En esta misma fecha, podría efectuarse el segundo desembolso del bono permanente de B/.50, establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que beneficia a más de 300 mil panameños que forman parte del sistema de jubilación y pensión.

Pago por la CSS a jubilados y pensionado en cheque

jubilados y pensionados Sweet Life / Unsplash

La CSS recomendó a los beneficiarios verificar previamente los horarios y direcciones específicas de cada agencia. Para los que cobran en el Edificio Bolívar, en Vía Transístmica, se estableció el siguiente orden:

Puerta 05 : entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias.

: entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias. Ventanilla de Notificaciones : atención para solicitudes de reposición de cheques reintegrados.

: atención para solicitudes de reposición de cheques reintegrados. Entrada principal (entrepiso): trámites relacionados con descuentos, deducciones y certificaciones sin fines de lucro.

La institución reiteró la importancia de seguir estas indicaciones para agilizar el proceso de cobro y brindar una mejor atención a los beneficiarios.