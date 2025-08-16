Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 10:39

¡Imperdible! Merca Feria y Agroferias del IMA para este domingo 17 de agosto

El IMA junto a Merca Panamá realizará una Gran Agroferia este domingo 17 de agosto con productos frescos, artesanías y apoyo a la producción local.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) invita a todos los panameños a la Gran Agroferia que se realizará el domingo 17 de agosto de 2025, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en Merca Panamá (entre los estacionamientos de la Nave Volcán y Cerro Punta).

En esta feria, los visitantes podrán encontrar:

  • Arroz y productos del IMA
  • Productos cárnicos variados
  • Frutas y vegetales frescos
  • Deliciosas comidas, postres y artesanías

Participarán instituciones públicas, empresas privadas y emprendedores locales ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios para toda la familia.

Agroferias del IMA en las demás provincias este domingo desde las 8:00 a.m.

Chiriquí

  • Instalaciones de Merca Chiriquí

Herrera

  • Instalaciones de Merca Chitré

Panamá Oeste

  • Instalaciones de Merca, La Chorrera Abasto
