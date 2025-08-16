¡Imperdible! Merca Feria y Agroferias del IMA para este domingo 17 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) invita a todos los panameños a la Gran Agroferia que se realizará el domingo 17 de agosto de 2025, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en Merca Panamá (entre los estacionamientos de la Nave Volcán y Cerro Punta).
En esta feria, los visitantes podrán encontrar:
- Arroz y productos del IMA
- Productos cárnicos variados
- Frutas y vegetales frescos
- Deliciosas comidas, postres y artesanías
Participarán instituciones públicas, empresas privadas y emprendedores locales ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios para toda la familia.
Agroferias del IMA en las demás provincias este domingo desde las 8:00 a.m.
Chiriquí
- Instalaciones de Merca Chiriquí
Herrera
- Instalaciones de Merca Chitré
Panamá Oeste
- Instalaciones de Merca, La Chorrera Abasto