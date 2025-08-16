Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 20:25

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas

El IMHPA tanbién advierte sobre efectos indirectos en el país por el huracán Erin. El aviso de vigilancia será hasta el martes 19 de agosto.

IMHPA

IMHPA

IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, válido hasta las 11:59 p.m. del martes 19 de agosto de 2025.

IMHPA advierte sobre efectos indirectos del huracán Erin

El pronóstico fue elaborado por los meteorólogos Emanuel Velásquez, María Cosme y Blas Córdoba, quienes advirtieron la posibilidad de precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintos sectores del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/1956889056186392968&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC reporta lluvias y ráfagas de viento en la región metropolitana y Arraiján

Mitradel detecta a 10 extranjeros trabajando sin permiso en Panamá, Los Santos y Chiriquí

MEF informa que prima de riesgo país de Panamá baja 40%

Recomendadas

Más Noticias