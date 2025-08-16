IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, válido hasta las 11:59 p.m. del martes 19 de agosto de 2025.

IMHPA advierte sobre efectos indirectos del huracán Erin

El pronóstico fue elaborado por los meteorólogos Emanuel Velásquez, María Cosme y Blas Córdoba, quienes advirtieron la posibilidad de precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintos sectores del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.