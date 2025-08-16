Panamá Oeste Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 13:44

MOP anuncia cierres parciales en Tocumen por instalación de válvulas de agua

El MOP realizará cierres parciales en Calle Belén, frente a Mr. Precio, del 16 al 18 de agosto en horario nocturno por trabajos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que desde este sábado 16 hasta el lunes 18 de agosto, se realizarán cierres parciales en el corregimiento de Tocumen, Calle Belén, frente al Mr. Precio, debido a trabajos de instalación de válvulas en las líneas de agua potable.

Los cierres se llevarán a cabo en horario nocturno, de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., con el objetivo de minimizar las afectaciones al tránsito y garantizar la seguridad de los trabajadores y residentes de la zona.

MOP realizará cierres parciales en Calle Belén

El MOP recordó que estas acciones forman parte del proyecto de Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón N°3, que incluye la construcción del nuevo puente vehicular en la comunidad de La Pesita, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y a los residentes extremar precauciones durante el horario de los trabajos.

