IDAAN reporta 95% de avance en reparación de línea de 16” en Pacora

El IDAAN informó que los trabajos de reparación de una línea de 16 pulgadas en Caminos de Omar, Pacora, presentan un 95% de avance.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que los trabajos de reparación de una línea de 16 pulgadas en Caminos de Omar, en el corregimiento de Pacora, presentan un 95% de avance.

La entidad detalló que las cuadrillas técnicas se mantienen en el área realizando las labores correspondientes, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable en los sectores afectados en el menor tiempo posible.

El IDAAN reiteró su compromiso de informar oportunamente a la ciudadanía sobre la culminación de los trabajos y el restablecimiento total del suministro.

