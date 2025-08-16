Mitradel detecta a 10 extranjeros trabajando sin permiso en Panamá, Los Santos y Chiriquí

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( Mitradel ) informó que durante jornadas de inspección realizadas en las provincias de Panamá, Los Santos y Chiriquí se detectó a 10 extranjeros laborando sin los permisos de trabajo correspondientes.

La entidad detalló que se inspeccionaron alrededor de 15 comercios, donde se encontraron personas provenientes de Cuba (1), República Dominicana (1), Colombia (3), Venezuela (4) y China (1). De estos, al menos 10 establecimientos presentaban incumplimientos de la normativa laboral vigente.

Mitradel identificó a 10 extranjeros laborando sin permisos de trabajo

Ante las irregularidades, las autoridades levantaron las respectivas providencias administrativas por posible incumplimiento de la legislación panameña en materia de empleo.

Adicionalmente, el Mitradel emitió tres solicitudes de documentación a ciertos comercios, estableciendo como fecha límite de entrega el martes 19 de agosto de 2025.

La institución reiteró que continuará con sus operativos de verificación laboral en todo el país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los trabajadores.