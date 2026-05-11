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Panamá Entrevistas -  11 de mayo de 2026 - 10:11

Mitradel registro 30,748 nuevos contratos laborales en el 2025 y reporta 17,167 en primer cuatrimestre de 2026

Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en el año 2025 se tramitaron más de 30,748 contratos, esto representa un 11% más frente al año 2024; mientras que en el primer cuatrimestre de este año 2026 se contabilizan 17,167 nuevos contratos, un 25% en comparación con el año 2025. Marlon Del Cid, subdirector general de Empleo, detalló las estrategias que implementa el Ministerio de Trabajo como parte de la política de empleo.

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