Prepárese: Feria de empleo de la Alcaldía de Panamá será en septiembre

La Alcaldía de Panamá informó que en septiembre se llevará a cabo la segunda feria de empleo del año, un evento que contará con la participación de diversas empresas que estarán contratando personal para la temporada de fin de año.

Como parte de esta iniciativa, la comuna capitalina incorporó a un grupo de ciudadanos que anteriormente ejercían la actividad del “biencuidao”, considerada ilegal, y que ahora buscan nuevas alternativas de vida.

Equipos de las direcciones de Tecnología e Innovación y de Recursos Humanos desarrollaron una jornada de capacitación para que los participantes elaboraran sus hojas de vida en formato digital. Con esta preparación, fueron inscritos en el banco de datos que servirá de base para la Feria de Empleo 2.0.

Feria de empleo por la Alcaldía de Panamá integrará a ex “biencuidao”

La Alcaldía detalló que estas personas habían cumplido previamente con horas de trabajo comunitario junto a cuadrillas municipales, como parte de las sanciones impuestas por ejercer la actividad de “biencuidao”. Entre los beneficiados se encuentran ciudadanos con experiencia en mecánica, electricidad, plomería y talleres industriales, lo que amplía sus posibilidades de inserción laboral.

El director de Tecnología e Innovación, Josué Obando, indicó que, además de participar en la feria, se coordinó con el Instituto Nacional para el Desarrollo Humano (INADEH) para que este grupo acceda a cursos de formación profesional en distintas áreas.

Con esta estrategia, la Alcaldía de Panamá busca no solo acercar a la población a oportunidades laborales, sino también reforzar los programas de reinserción social e inclusión, generando un impacto positivo en la comunidad.