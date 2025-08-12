¡Importante! Konzerta revela la fecha de su feria virtual con miles de empleos disponibles

Konzerta , la plataforma digital para la búsqueda de empleo en Panamá, anunció que en septiembre realizará la ExpoKonzerta virtual 2025, con el objetivo de ofrecer a miles de panameños la oportunidad de acceder a nuevas vacantes laborales.

Los interesados podrán aplicar a las ofertas desde una computadora o dispositivo móvil.

"La forma de buscar trabajo ha cambiado y, definitivamente, el reclutamiento digital, ha venido a ser protagonista desde hace varios años, y es el presente y el futuro para encontrar una oportunidad de empleo", destacó Jeff Morales, gerente de marketing de Konzerta para RPC Radio.

Morales añadió que en la ExpoKonzerta 2024 participaron más de 100 mil panameños.

Se recomienda a los postulantes actualizar su hoja de vida, incorporando experiencia laboral y estudios recientes.