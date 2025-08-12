Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 15:53

Asamblea Nacional: Este martes fueron instaladas nuevas comisiones de trabajo

Este martes 12 de agosto se instalaron las comisiones de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, y de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 12 de agosto se instalaron las comisiones de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, y de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. Los diputados comisionados fueron juramentados por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal será presidida por el diputado José Pérez Barboni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1955326092287390146&partner=&hide_thread=false

En tanto, la Comisión de Asuntos Agropecuarios tendrá como presidente al diputado Orlando Carrasquilla, como vicepresidente al diputado Osman Gómez y como secretario al diputado Raúl Pineda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1955359086536790101&partner=&hide_thread=false

Comisiones instaladas en la Asamblea Nacional

  • Comisión de Asuntos Indígenas, que será presidida por el diputado Roberto Archibold.
  • Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia estará encabezada por la diputada independiente Alexandra Brenes.
  • Comisión de Presupuesto: presidida por el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático.
  • Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: presidida por el diputado Edwin Vergara como presidente de la instancia.
