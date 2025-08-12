Asamblea Nacional: Este martes fueron instaladas nuevas comisiones de trabajo.

Este martes 12 de agosto se instalaron las comisiones de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, y de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. Los diputados comisionados fueron juramentados por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera.
En tanto, la Comisión de Asuntos Agropecuarios tendrá como presidente al diputado Orlando Carrasquilla, como vicepresidente al diputado Osman Gómez y como secretario al diputado Raúl Pineda.
Comisiones instaladas en la Asamblea Nacional
- Comisión de Asuntos Indígenas, que será presidida por el diputado Roberto Archibold.
- Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia estará encabezada por la diputada independiente Alexandra Brenes.
- Comisión de Presupuesto: presidida por el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático.
- Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: presidida por el diputado Edwin Vergara como presidente de la instancia.