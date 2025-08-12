Asamblea Nacional: Este martes fueron instaladas nuevas comisiones de trabajo. Asamblea Nacional

Por Ana Canto Este martes 12 de agosto se instalaron las comisiones de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, y de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. Los diputados comisionados fueron juramentados por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal será presidida por el diputado José Pérez Barboni.

