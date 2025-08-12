Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho

Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La nadadora panameña Emily Santos ganó la medalla de plata en la final de los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025 , que se celebran en Paraguay, con un tiempo de 2:30.17, logrando así su segunda presea en la competencia.

Santos fue superada por la brasileña Agatha Amaral, quien se quedó con el oro al registrar 2:30.09.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955381852421882172&partner=&hide_thread=false ¡Plata para Panamá! La nadadora panameña Emily Santos consigue su segunda medalla de los Juegos Panamericanos Junior 2025, en los 200 metros pecho femenino. pic.twitter.com/6dZesKrvOr — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2025

Más temprano, el Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó una apelación tras la descalificación inicial de Emily en esta misma prueba, por un supuesto desplazamiento incorrecto.

El pasado domingo, Santos conquistó el oro en los 100 metros pecho, y este martes 12 de agosto estableció un nuevo récord en la prueba con un tiempo de 2:30.08.