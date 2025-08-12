Juegos Panamericano Junior 2025 Deportes -  12 de agosto de 2025 - 16:57

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho

La nadadora panameña Emily Santos ganó la medalla de plata en la final de los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025. 

Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025. 

COP
Ana Canto
Por Ana Canto

La nadadora panameña Emily Santos ganó la medalla de plata en la final de los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se celebran en Paraguay, con un tiempo de 2:30.17, logrando así su segunda presea en la competencia.

Santos fue superada por la brasileña Agatha Amaral, quien se quedó con el oro al registrar 2:30.09.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955381852421882172&partner=&hide_thread=false

Más temprano, el Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó una apelación tras la descalificación inicial de Emily en esta misma prueba, por un supuesto desplazamiento incorrecto.

El pasado domingo, Santos conquistó el oro en los 100 metros pecho, y este martes 12 de agosto estableció un nuevo récord en la prueba con un tiempo de 2:30.08.

emilysantos-panamericanojunior-resultados
Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025.&nbsp;

Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Emily Santos gana oro y rompe récord en Panamericanos Junior 2025

San Miguelito gradúa primera generación de líderes deportivos

Después de 9 años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso

Recomendadas

Más Noticias