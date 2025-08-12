Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 15:14

Agroferias del IMA: Lista oficial de todas las que se realizarán el 13 y 14 de agosto

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el miércoles 13 y jueves 14 de agosto a nivel nacional.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 13 y el jueves 14 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del 13 y 14 de agosto

Agroferias del miércoles 13 de agosto

Panamá Oeste

  • Centro cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje.
  • Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.

Veraguas

  • Cancha principal de San Francisco, corregimiento San Francisco cabecera.
  • Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas.

Herrera

  • Junta comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas.

Darién

  • Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia.

Los Santos

  • Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos.

Agroferias del jueves 14 de agosto

Coclé

  • Junta Comunal de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Santo Domingo, distrito Bugaba.
  • Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios.

Veraguas

  • Cancha techada de Las Delicias, distrito de San Martín.

Panamá Este

  • Comunidad de Pavita de Maje, corregimiento de El Llano.

Colón

  • Salamanca, diagonal al centro de salud, distrito de Colón.

Panamá

  • Gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.
  • Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1955310790702952509&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del 12 y 13 de agosto: conoce los lugares donde podrás comprar arroz a bajo costo

El IMA anunció las Agroferias que se realizarán a nivel nacional ese martes

¡No te lo pierdas! IMA publica lugar donde realizarán las Agroferias este sábado 9 de agosto

Recomendadas

Más Noticias