Agroferias del IMA: Lista oficial de todas las que se realizarán el 13 y 14 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 13 y el jueves 14 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Centro cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje.
- Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.
Veraguas
- Cancha principal de San Francisco, corregimiento San Francisco cabecera.
- Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas.
Herrera
- Junta comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas.
Darién
- Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia.
Los Santos
- Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos.
Agroferias del jueves 14 de agosto
Coclé
- Junta Comunal de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santo Domingo, distrito Bugaba.
- Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios.
Veraguas
- Cancha techada de Las Delicias, distrito de San Martín.
Panamá Este
- Comunidad de Pavita de Maje, corregimiento de El Llano.
Colón
- Salamanca, diagonal al centro de salud, distrito de Colón.
Panamá
- Gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.
- Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.