Fútbol Entretenimiento -  11 de agosto de 2025 - 14:26

Después de 9 años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso

El astro portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso tras nueve años de relación, confirmado por la modelo en redes sociales.

Cristiano Ronaldo anuncia su compromiso con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo anuncia su compromiso con Georgina Rodríguez

@georginagio
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo confirmó su compromiso matrimonial con la modelo argentina Georgina Rodríguez, su pareja desde hace más de nueve años.

Georgina Rodríguez publica su anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo

Embed - Georgina Rodriguez on Instagram: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas."

La noticia fue revelada por Georgina a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes mostrando el anillo de compromiso, causando gran impacto entre sus seguidores.

Esta unión pone fin a años de relación consolidada y es uno de los momentos más esperados por sus fanáticos alrededor del mundo.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 10 de agosto de 2025

VIDEO | Sorteo dominical, Lotería Nacional de Panamá del 10 de agosto de 2025

Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 10 de agosto del 2025

Recomendadas

Más Noticias