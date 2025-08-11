Después de 9 años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo confirmó su compromiso matrimonial con la modelo argentina Georgina Rodríguez, su pareja desde hace más de nueve años.
Georgina Rodríguez publica su anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo
La noticia fue revelada por Georgina a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes mostrando el anillo de compromiso, causando gran impacto entre sus seguidores.
Esta unión pone fin a años de relación consolidada y es uno de los momentos más esperados por sus fanáticos alrededor del mundo.