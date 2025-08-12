IDAAN dejará sin agua a comunidades en La Chorrera y Arraiján el próximo sábado

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que el próximo sábado 16 de agosto se realizarán trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como El Trapichito, con el objetivo de optimizar la producción y garantizar la calidad del agua.

Contenido relacionado: MOP avanza en la rehabilitación vial de Chapala y otras comunidades de Arraiján

IDAAN realizará trabajos en planta potabilizadora "El Trapichito"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1955353091295023403&partner=&hide_thread=false Panamá Oeste:Este sábado 16 de agosto realizamos trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta "El Trapichito"De 8:00 pm a 12:00 am.Operará al 50%. Posibles bajas presiones o interrupciones en La Chorrera y Arraiján.¡Toma previsiones!@311Panama pic.twitter.com/wWcI7X1YUh — IDAAN (@IDAANinforma) August 12, 2025

Las labores se desarrollarán desde las 8:00 p.m. hasta las 12:00 p.m. del día siguiente, periodo durante el cual la planta operará al 50% de su capacidad, provocando bajas presiones o falta de suministro en los siguientes sectores:

La Chorrera : Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito.

: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito. Arraiján: Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.

El IDAAN exhorta a los residentes de estas zonas a tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con antelación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos.