ATTT realiza trabajos de señalización en Santa Librada, San Miguelito

ATTT realiza trabajos de señalización en Santa Librada.

Por Ana Canto La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó trabajos de señalización con pintura en frío (blanca y amarilla) en el corregimiento Omar Torrijos Herrera, sector de Santa Librada.

Las mejoras incluyen pasos peatonales y resaltos frente al Centro Educativo de Santa Librada. También se ejecutaron labores en la avenida Circunvalación y la Estación Cincuentenario, con líneas continuas blancas y pasos peatonales tipo cebra, para reforzar la seguridad vial.

