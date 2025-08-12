San Miguelito Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 17:11

ATTT realiza trabajos de señalización en Santa Librada, San Miguelito

La ATTT informa que las mejoras incluyen pasos peatonales y resaltos frente al Centro Educativo de Santa Librada.

ATTT realiza trabajos de señalización en Santa Librada.

ATTT realiza trabajos de señalización en Santa Librada.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó trabajos de señalización con pintura en frío (blanca y amarilla) en el corregimiento Omar Torrijos Herrera, sector de Santa Librada.

Las mejoras incluyen pasos peatonales y resaltos frente al Centro Educativo de Santa Librada. También se ejecutaron labores en la avenida Circunvalación y la Estación Cincuentenario, con líneas continuas blancas y pasos peatonales tipo cebra, para reforzar la seguridad vial.

En el corregimiento Mateo Iturralde, específicamente en la Escuela Severino Hernández y el sector Las 500, se instalaron señales de zona escolar y de reducción de velocidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955378683432022107&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá anuncia trabajos nocturnos en Villa Zaita

ATTT reubicará señal de alto en Parque Porras para mejorar la seguridad vial

ATTT intensifica operativos de autos mal parqueados

Recomendadas

Más Noticias