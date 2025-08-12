ATTT realiza trabajos de señalización en Santa Librada, San Miguelito

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó trabajos de señalización con pintura en frío (blanca y amarilla) en el corregimiento Omar Torrijos Herrera, sector de Santa Librada.
Las mejoras incluyen pasos peatonales y resaltos frente al Centro Educativo de Santa Librada. También se ejecutaron labores en la avenida Circunvalación y la Estación Cincuentenario, con líneas continuas blancas y pasos peatonales tipo cebra, para reforzar la seguridad vial.
En el corregimiento Mateo Iturralde, específicamente en la Escuela Severino Hernández y el sector Las 500, se instalaron señales de zona escolar y de reducción de velocidad.
