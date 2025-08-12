15 de agosto en Panamá: ¿Quiénes no tendrán clases este viernes?

Este viernes 15 de agosto , los estudiantes de los centros educativos del distrito de Panamá, provincia de Panamá, no tendrán clases debido a la conmemoración de los 506 años de la fundación de Panamá La Vieja.

¿Cuándo fue fundada Panamá La Vieja?

La antigua ciudad de Panamá La Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el español Pedrarias Dávila, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Es considerada el primer asentamiento europeo en la costa pacífica del continente americano.

Actualmente, en la zona de Panamá Viejo, parte de la ciudad de Panamá donde se ubica el sitio arqueológico, se conservan las ruinas de lo que fueron las Casas Reales, la Catedral, la Plaza Mayor, la Iglesia y Convento de La Merced, el Hospital San Juan de Dios, el Puente del Rey, entre otras construcciones históricas.