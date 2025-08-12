Panamá Oeste Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 14:11

MOP avanza en la rehabilitación vial de Chapala y otras comunidades de Arraiján

El MOP rehabilita calles en Chapala y Juan Demóstenes Arosemena, beneficiando a más de 30 mil familias en Arraiján.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), Regional de Panamá Oeste N.° 2, avanza con los trabajos de rehabilitación vial en varios corregimientos del distrito de Arraiján, enfocándose actualmente en la calle principal de la comunidad de Chapala.

Las labores incluyen la reparación de puntos críticos afectados por roturas de tuberías, previamente corregidas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), garantizando así una superficie estable y segura para el tránsito.

A través de la empresa contratista Grupo Nova S.A., el MOP también inició la rehabilitación de la calle Nuevo Guararé, en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena.

Más de 30 mil familias que residen en comunidades conectadas a estas vías se verán beneficiadas, al mejorar la movilidad, la seguridad vial y la circulación de transporte colectivo, selectivo, estudiantes y peatones.

