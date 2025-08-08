MOP anuncia cierre parcial en Av. José Agustín Arango hasta el lunes 11 de agosto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que del 9 al 11 de agosto se realizarán trabajos de reubicación e interconexión de dos líneas de agua potable de 8 y 10 pulgadas en la Avenida José Agustín Arango, en la entrada de San Cristóbal, con dirección hacia la ciudad.
MOP realizará cierre parcial en Av. José Agustín Arango
Por esta razón, se implementará un cierre parcial de vía durante el horario de 2:00 p.m. a 4:00 a.m., por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y respetar las señales de tráfico. Las labores forman parte del mantenimiento y mejora del sistema de agua potable en la zona para garantizar un servicio eficiente a los residentes.