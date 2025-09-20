El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó diligencias en instituciones públicas en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
Panamá Nacionales - 20 de septiembre de 2025 - 09:40
Ministerio Público continúa investigación por irregularidades en el Cuarto Puente
El Ministerio Público realizó diligencias en instituciones públicas en el marco de una investigación en la de construcción del Cuarto Puente.
En esta nota: