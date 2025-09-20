Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2025 - 09:40

Ministerio Público continúa investigación por irregularidades en el Cuarto Puente

El Ministerio Público realizó diligencias en instituciones públicas en el marco de una investigación en la de construcción del Cuarto Puente.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó diligencias en instituciones públicas en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

