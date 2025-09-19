Jubilados y pensionados recibirán este lunes el segundo pago de septiembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el lunes 22 de septiembre se efectuará el segundo pago del mes a jubilados y pensionados , correspondiente a la modalidad de cheques, según el calendario oficial de cobros.

Se recuerda a los beneficiarios que deben presentarse en los centros de pago habilitados, tanto en la región metropolitana como en el interior del país, portando su cédula de identidad personal vigente, a fin de realizar el retiro correspondiente de manera efectiva.

Jubilados y pensionados: Pagos de septiembre y octubre

ACH

Viernes 5 y 19 de septiembre

Viernes 3 y lunes 20 de octubre

Cheques

Viernes 5 y lunes 22 de septiembre

Lunes 6 y martes 21 de octubre

Calendario de pago para jubilados y pensionados aquí.

Bono permanente para jubilados y pensionados

El tercer y último pago del bono permanente a jubilados y pensionados se realizará en el mes de diciembre, por un monto de B/.40.00.

Este bono forma parte del beneficio anual que otorga el Estado panameño a este sector de la población, el cual asciende a un total de B/.140.00 al año, distribuido en tres pagos durante el año calendario.