Jubilados y pensionados recibirán este lunes el segundo pago de septiembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el lunes 22 de septiembre se efectuará el segundo pago del mes a jubilados y pensionados, correspondiente a la modalidad de cheques, según el calendario oficial de cobros.
Jubilados y pensionados: Pagos de septiembre y octubre
ACH
- Viernes 5 y 19 de septiembre
- Viernes 3 y lunes 20 de octubre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de septiembre
- Lunes 6 y martes 21 de octubre
Calendario de pago para jubilados y pensionados aquí.
Bono permanente para jubilados y pensionados
El tercer y último pago del bono permanente a jubilados y pensionados se realizará en el mes de diciembre, por un monto de B/.40.00.
Este bono forma parte del beneficio anual que otorga el Estado panameño a este sector de la población, el cual asciende a un total de B/.140.00 al año, distribuido en tres pagos durante el año calendario.