Revisión del salario mínimo: Mesa de diálogo para revisión se instalará el 15 de noviembre

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, confirmó que el próximo 15 de noviembre, tras las Fiestas Patrias, se instalará la mesa de diálogo para la revisión del salario mínimo en Panamá.

A mediados de noviembre se instalará la Comisión Nacional de Salario Mínimo para iniciar con el proceso de revisión, que debe hacerse cada dos años, según lo establecido en el Artículo 174 del Código de Trabajo.

Mitradel instalará la mesa de diálogo para revisar el salario mínimo

A mediados de noviembre se instalará la Comisión Nacional de Salario Mínimo para iniciar con el proceso de revisión, que debe hacerse cada dos años, según lo establecido en el Artículo 174 del Código de Trabajo.



Muñoz señaló que, aunque las empresas atraviesan dificultades económicas, los trabajadores también requieren un ajuste que respalde sus condiciones laborales. En este sentido, desmintió las versiones que aseguraban que el Gobierno no revisaría el salario mínimo.

Muñoz señaló que, aunque las empresas atraviesan dificultades económicas, los trabajadores también requieren un ajuste que respalde sus condiciones laborales. En este sentido, desmintió las versiones que aseguraban que el Gobierno no revisaría el salario mínimo.

"El beneficio del trabajador es lo más importante", enfatizó Muñoz, quien aseguró que el diálogo buscará un equilibrio entre la realidad de las empresas y las necesidades de los trabajadores.

La titular del Mitradel subrayó además la disposición mostrada por el sector privado para abordar el tema y reiteró que el proceso se desarrollará conforme a los parámetros ya establecidos por decreto, que consideran zonas geográficas y actividades económicas.