Minsa hace llamado al uso responsable de urgencias pediátricas en Panamá

Ante el incremento en la demanda de los servicios de urgencias, el Ministerio de Salud ( Minsa ) exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de las instalaciones de emergencia pediátrica, con el fin de garantizar una atención rápida y eficaz a los niños y niñas que realmente lo necesitan.

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Paredes, advirtió que las patologías infantiles pueden evolucionar con rapidez, por lo que es esencial que los padres y cuidadores aprendan a reconocer cuándo se trata de una verdadera urgencia. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una urgencia también puede entenderse como la percepción de un padre o madre de que su hijo requiere atención inmediata.

Qué hacer en caso de urgencia pediátrica

image

Llamar al 9-1-1 , donde un equipo de profesionales de la salud (médicos y paramédicos) brinda orientación sobre el centro más adecuado.

, donde un equipo de profesionales de la salud (médicos y paramédicos) brinda orientación sobre el centro más adecuado. Si el caso lo amerita, se coordina el traslado en ambulancia y se ofrecen recomendaciones para estabilizar al menor mientras llega la ayuda.

Red de atención del Minsa

Primer nivel: centros de salud, para cuadros clínicos leves o moderados.

centros de salud, para cuadros clínicos leves o moderados. Segundo nivel: hospitales como San Miguel Arcángel y Nicolás A. Solano , para casos de mayor complejidad.

hospitales como y , para casos de mayor complejidad. Tercer nivel: hospitales especializados como el Hospital del Niño, que atienden patologías graves y altamente especializadas.

image

El sistema atiende a menores de 14 años en áreas pediátricas; a partir de esa edad, los pacientes son atendidos por médicos generales debido a que los tratamientos y dosis son similares a los de un adulto. Las urgencias pediátricas más comunes incluyen infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales (vómitos y diarreas) y traumatismos por caídas o golpes.

El Minsa recomendó a los padres que, si el estado de salud del niño no es grave, eviten acudir directamente a hospitales de alta complejidad, a fin de no saturar los servicios de emergencia y permitir que los recursos se concentren en los pacientes más críticos. Recuerde siempre la línea de emergencias: 9-1-1.