Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 14:23

Minsa hace llamado al uso responsable de urgencias pediátricas en Panamá

El Minsa pide a padres y cuidadores usar de forma adecuada las urgencias pediátricas, priorizando los casos graves y evitando la saturación de hospitales.

Minsa hace llamado al uso responsable de urgencias

Minsa hace llamado al uso responsable de urgencias

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ante el incremento en la demanda de los servicios de urgencias, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de las instalaciones de emergencia pediátrica, con el fin de garantizar una atención rápida y eficaz a los niños y niñas que realmente lo necesitan.

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Paredes, advirtió que las patologías infantiles pueden evolucionar con rapidez, por lo que es esencial que los padres y cuidadores aprendan a reconocer cuándo se trata de una verdadera urgencia. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una urgencia también puede entenderse como la percepción de un padre o madre de que su hijo requiere atención inmediata.

Qué hacer en caso de urgencia pediátrica

image
  • Llamar al 9-1-1, donde un equipo de profesionales de la salud (médicos y paramédicos) brinda orientación sobre el centro más adecuado.
  • Si el caso lo amerita, se coordina el traslado en ambulancia y se ofrecen recomendaciones para estabilizar al menor mientras llega la ayuda.

Red de atención del Minsa

  • Primer nivel: centros de salud, para cuadros clínicos leves o moderados.
  • Segundo nivel: hospitales como San Miguel Arcángel y Nicolás A. Solano, para casos de mayor complejidad.
  • Tercer nivel: hospitales especializados como el Hospital del Niño, que atienden patologías graves y altamente especializadas.
image

El sistema atiende a menores de 14 años en áreas pediátricas; a partir de esa edad, los pacientes son atendidos por médicos generales debido a que los tratamientos y dosis son similares a los de un adulto. Las urgencias pediátricas más comunes incluyen infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales (vómitos y diarreas) y traumatismos por caídas o golpes.

El Minsa recomendó a los padres que, si el estado de salud del niño no es grave, eviten acudir directamente a hospitales de alta complejidad, a fin de no saturar los servicios de emergencia y permitir que los recursos se concentren en los pacientes más críticos. Recuerde siempre la línea de emergencias: 9-1-1.

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa lanza aplicación móvil para facilitar el acceso a servicios de salud en Panamá

OPS trasladará su sede a Panamá; presidente Mulino firmará acuerdo en Nueva York

MINSA recolecta más de 200 bolsas de basura en jornada de limpieza en playa El Rincón

Recomendadas

Más Noticias