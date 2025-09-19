Bocas del Toro Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 13:55

Bebé abandonado en Bocas del Toro queda bajo protección de la Senniaf

El bebé rescatado por SENAFRONT tras ser abandonado en Bocas del Toro está bajo protección de la Senniaf, que garantizó un entorno seguro y atención integral.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El bebé que fue abandonado en Bocas del Toro y rescatado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) quedó bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La entidad informó que el menor será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención integral para garantizar su bienestar.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del abandono y determinar responsabilidades.

