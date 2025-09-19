Bebé abandonado en Bocas del Toro queda bajo protección de la Senniaf

El bebé que fue abandonado en Bocas del Toro y rescatado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) quedó bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
La entidad informó que el menor será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención integral para garantizar su bienestar.
Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del abandono y determinar responsabilidades.