Premios Juventud 2025: Figali Convention Center se prepara para recibir a artistas e invitados

Autoridades y equipos de producción de eventos, tanto nacionales como internacionales, se encuentran en el Figali Convention Center, donde se espera la llegada de artistas y asistentes para la celebración de los Premios Juventud 2025 en Panamá, el jueves 25 de septiembre.

Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo, calificó el evento como una "oportunidad de oro" para el país, destacando que demuestra la capacidad de Panamá para organizar actividades de gran relevancia internacional.

En el área externa del recinto se instalará la alfombra azul, destinada al recorrido de artistas e invitados especiales, así como un espacio para medios de comunicación, constituyendo la zona más amplia habilitada para los Premios Juventud en ediciones anteriores.

"Esto definitivamente es una oportunidad de oro para Panamá. Cuando vean la magnitud de la tarima, la capacidad de gente que va a recibir el Figali, todo lo que se va a montar aquí en el área de la alfombra azul, los artistas que vamos a recibir, definitivamente es una… pic.twitter.com/UJCb3yfF0D — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2025

Ulises Chang, vicepresidente de Live Music Event, productora del evento, indicó que han trabajado en conjunto con Magic Dreams y más de 2 mil trabajadores panameños, quienes han recibido capacitación en la organización de eventos de esta magnitud. Además, Chang informó que desde temprano se entregarán premios a través de las redes sociales a los seguidores de la actividad.

Durante la noche del jueves se celebrará la cultura panameña, reconocida por su riqueza musical y tradiciones, y se prevén más de 50 presentaciones artísticas.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

El evento se transmitirá en vivo el próximo jueves 25 de septiembre a través de Telemetro y RPC, así como en sus plataformas digitales Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida, a partir de las 4:00 p.m., con entrevistas exclusivas y todos los detalles de la gala.