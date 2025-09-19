Este es el descuento del 25% en seguro de auto para conductores sin accidentes

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto 53, que otorga un descuento del 25% en las primas de seguros de automóviles a los conductores que no hayan tenido percances durante la vigencia de la póliza. La iniciativa fue respaldada con 46 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

La normativa, que modifica artículos de la Ley 68 de 2016 y adiciona disposiciones a la Ley 12 de 2012, permite que este beneficio se mantenga en las renovaciones posteriores de la póliza, aunque no es acumulable y se pierde si el asegurado resulta responsable en algún siniestro con la misma compañía.

Conduce sin accidentes y obtén 25% de descuento en tu seguro de auto

El proyecto busca incentivar al llamado “buen conductor vehicular”, reduciendo la frecuencia de reclamos por accidentes y otorgando a los asegurados la posibilidad de aplicar el descuento en la misma aseguradora o en otra de su elección. El monto puede abonarse al contratar la nueva póliza o para adquirir otra cobertura de seguros.

Actualmente, el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito es obligatorio para propietarios de vehículos y unidades de arrastre, según los montos establecidos por el Reglamento de la ATTT. Según cifras del INEC, entre enero y junio de 2025 se registraron 24,200 siniestros, un aumento del 1.4% respecto al mismo período de 2024, aunque la cifra de víctimas mortales ha mostrado fluctuaciones.

Con esta medida, el Estado busca equilibrar los beneficios entre aseguradoras y ciudadanos responsables, fomentando la seguridad vial y premiando la conducción responsable.