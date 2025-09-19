Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 10:25

Este es el descuento del 25% en seguro de auto para conductores sin accidentes

El Proyecto 53 otorga un 25% de descuento en seguros de autos a quienes no sufran percances durante la vigencia de la póliza en Panamá.

Este es el descuento del 25% en seguro de auto

Este es el descuento del 25% en seguro de auto

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto 53, que otorga un descuento del 25% en las primas de seguros de automóviles a los conductores que no hayan tenido percances durante la vigencia de la póliza. La iniciativa fue respaldada con 46 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

La normativa, que modifica artículos de la Ley 68 de 2016 y adiciona disposiciones a la Ley 12 de 2012, permite que este beneficio se mantenga en las renovaciones posteriores de la póliza, aunque no es acumulable y se pierde si el asegurado resulta responsable en algún siniestro con la misma compañía.

Conduce sin accidentes y obtén 25% de descuento en tu seguro de auto

image

El proyecto busca incentivar al llamado “buen conductor vehicular”, reduciendo la frecuencia de reclamos por accidentes y otorgando a los asegurados la posibilidad de aplicar el descuento en la misma aseguradora o en otra de su elección. El monto puede abonarse al contratar la nueva póliza o para adquirir otra cobertura de seguros.

Actualmente, el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito es obligatorio para propietarios de vehículos y unidades de arrastre, según los montos establecidos por el Reglamento de la ATTT. Según cifras del INEC, entre enero y junio de 2025 se registraron 24,200 siniestros, un aumento del 1.4% respecto al mismo período de 2024, aunque la cifra de víctimas mortales ha mostrado fluctuaciones.

Con esta medida, el Estado busca equilibrar los beneficios entre aseguradoras y ciudadanos responsables, fomentando la seguridad vial y premiando la conducción responsable.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS responde a neurocirujanos y reitera apertura al diálogo

Asamblea Nacional aprueba proyecto de presupuesto del Canal de Panamá para el año 2026

Minsa hace llamado al uso responsable de urgencias pediátricas en Panamá

Recomendadas

Más Noticias