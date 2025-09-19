Alcalde Mizrachi lanza "Operación NASA Tapahuecos" en Tocumen para reparar calles

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , junto a su equipo de trabajo y con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), puso en marcha la “Operación NASA Tapahuecos” en el corregimiento de Tocumen, rehabilitando aproximadamente 100 huecos en las calles de la zona.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Servicios a la Comunidad, utilizó material de alta tecnología, duradero, resistente y de rápido secado, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y seguridad vial en la capital.

Alcalde Mayer Mizrachi inició en Tocumen la “Operación NASA Tapahuecos”

image

“Es parte de lo que venimos trabajando en diferentes sectores del distrito, reparando y parchando muchas calles. Nuestro equipo recorrió Panamá Este y nos propusimos la meta de tapar más de 50 huecos por día, desde Tocumen hasta la 24 de Diciembre”, indicó Mizrachi.

Además, se instalaron tapas de alcantarillas en las áreas intervenidas que representaban un riesgo para peatones y conductores. La operación sorprendió a los ciudadanos, quienes vieron un grupo de “astronautas” inspeccionando las calles, en una campaña que busca prevenir accidentes y daños a los vehículos en la ciudad.