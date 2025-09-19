Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 13:47

SINAPROC encuentra sin vida a menor arrastrada por cabeza de agua en Kankintú

SINAPROC explica que la menor de 14 años fue encontrada sin vida tras ser arrastrada por una cabeza de agua en la comunidad de Piedra Roja.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 14 años, quien fue arrastrada por una cabeza de agua en la comunidad de Piedra Roja, distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.

La institución informó que mantiene la vigilancia por lluvias en gran parte del territorio nacional, debido a las condiciones climáticas que continúan generando riesgos de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar precauciones y evitar cruzar ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones mientras se mantengan los avisos preventivos.

