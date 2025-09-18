IMA amplía uso de código QR para compra de productos en tiendas y agroferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció que, a partir del 22 de septiembre de 2025, se extenderá el sistema de escaneo de cédula a la compra de diversos productos en las tiendas y agroferias organizadas en todo el país.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que el mecanismo, ya utilizado en la venta de arroz, abarcará ahora alimentos como aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados, entre otros.

Con la nueva medida, los consumidores deberán presentar su cédula de identidad personal, cuyo código QR será escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA). Cada persona podrá repetir la compra de los mismos productos únicamente después de transcurridos siete días desde la última adquisición.

"El objetivo es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente", subrayó Murillo.

El IMA hizo un llamado a los consumidores para cumplir con este requisito, lo que permitirá agilizar el proceso de compra y verificación, además de mantener el orden en los puntos de abastecimiento.

La institución recordó que está terminantemente prohibida la reventa o comercialización de productos del IMA para uso en restaurantes, hoteles, supermercados o locales de expendio de alimentos, advirtiendo que el incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas y penales.