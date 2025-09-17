Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 17:33

Subcontralor Elí Cabezas deja su cargo por razones personales, según la Asamblea Nacional

Corresponde a la Asamblea Nacional presentar propuestas de posibles aspirantes para subcontralor, el cual Cabezas había ostentado desde agosto de 2024.

Ana Canto
La Asamblea Nacional informó que recibió la carta de renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas, quien indicó que abandona el cargo por motivos personales, según se leyó en el pleno durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre.

La Contraloría aseguró que “las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, la institución enfrenta retos importantes y no puede permitirse perder credibilidad.

Ahora, corresponde a la Asamblea Nacional presentar propuestas de posibles aspirantes para ocupar el cargo, que Cabezas había ostentado desde agosto de 2024.

