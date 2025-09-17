Subcontralor Elí Cabezas deja su cargo por razones personales, según la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional informó que recibió la carta de renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas, quien indicó que abandona el cargo por motivos personales, según se leyó en el pleno durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre.
Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, la institución enfrenta retos importantes y no puede permitirse perder credibilidad.
Ahora, corresponde a la Asamblea Nacional presentar propuestas de posibles aspirantes para ocupar el cargo, que Cabezas había ostentado desde agosto de 2024.