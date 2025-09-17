Subcontralor Elí Cabezas deja su cargo por razones personales, según la Asamblea Nacional

Subcontralor Elí Cabezas deja su cargo por razones personales.

Por Ana Canto La Asamblea Nacional informó que recibió la carta de renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas, quien indicó que abandona el cargo por motivos personales, según se leyó en el pleno durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre.

Te puede interesar: Diputados reaccionan a renuncia del subcontralor Eli Felipe Cabezas

La Contraloría aseguró que “las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse