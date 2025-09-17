Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 15:13

Matrícula 2026: documentos requeridos y estudiantes que deben inscribirse, según MEDUCA

El MEDUCA recomienda a los padres de familia y acudientes preparar con anticipación la documentación para la matrícula 2026.

Matrícula para el año electivo 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la jornada de matrícula para el año escolar 2026 por primera vez al sistema educativo (prekínder, kínder y primer grado). Para este proceso también están habilitados los estudiantes que pasan de grado, y los alumnos de escuelas particulares o del exterior que no cuenten con cupo.

Calendario de matrícula para escuelas oficiales – Año lectivo 2026

  • Del 15 al 19 de septiembre de 2025: Primer grado (6 años cumplidos al 22 de marzo de 2026).
  • Del 22 al 26 de septiembre de 2025: Primer ingreso (primero, séptimo y décimo grado).
  • Del 20 al 24 de octubre de 2025: Estudiantes de otros grados (primaria, segundo a sexto grado: premedia, octavo y noveno; media, undécimo y duodécimo).
  • Del 13 al 17 de octubre de 2025: Estudiantes de escuelas particulares y del exterior sin cupo.

Orientaciones para padres de familia

El director general de Educación, Edwin Gordón, indicó que, en caso de no encontrar cupo en el plantel de su preferencia, los acudientes deberán acudir a la Dirección Regional de Educación correspondiente para gestionar la asignación a través de la Comisión de Inscripción Regional.

Gordón destacó que, aunque en algunos centros educativos los cupos son limitados debido a la alta demanda, el MEDUCA garantizará que todos los estudiantes tengan acceso al sistema educativo.

Requisitos para matrícula - Año escolar 2026

  • Copia de la cédula juvenil del estudiante
  • Copia de la cédula del acudiente
  • Documentos adicionales que pueda solicitar el plantel escolar

Se recomienda a los padres de familia y acudientes preparar con anticipación la documentación y verificar los requisitos específicos del centro educativo para evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.

