Matrícula 2026: documentos requeridos y estudiantes que deben inscribirse, según MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la jornada de matrícula para el año escolar 2026 por primera vez al sistema educativo (prekínder, kínder y primer grado). Para este proceso también están habilitados los estudiantes que pasan de grado , y los alumnos de escuelas particulares o del exterior que no cuenten con cupo.

Orientaciones para padres de familia

El director general de Educación, Edwin Gordón, indicó que, en caso de no encontrar cupo en el plantel de su preferencia, los acudientes deberán acudir a la Dirección Regional de Educación correspondiente para gestionar la asignación a través de la Comisión de Inscripción Regional.

Gordón destacó que, aunque en algunos centros educativos los cupos son limitados debido a la alta demanda, el MEDUCA garantizará que todos los estudiantes tengan acceso al sistema educativo.

Requisitos para matrícula - Año escolar 2026

Copia de la cédula juvenil del estudiante

Copia de la cédula del acudiente

Documentos adicionales que pueda solicitar el plantel escolar

Se recomienda a los padres de familia y acudientes preparar con anticipación la documentación y verificar los requisitos específicos del centro educativo para evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.