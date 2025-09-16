MEDUCA anuncia fechas de inscripción para estudiantes 2026

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció las fechas de inscripción de matrículas para el año escolar 2026, aplicables a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo, quienes pasan de grado, y alumnos de escuelas particulares o del exterior que aún no cuentan con cupo.
Las fechas son las siguientes:
- 15 al 19 de septiembre de 2025: Primer grado (6 años cumplidos al 22 de marzo de 2026)
- 22 al 26 de septiembre de 2025: Primer ingreso (primero, séptimo y décimo grado)
- 13 al 17 de octubre de 2025: Estudiantes de escuelas particulares y del exterior sin cupo
- 20 al 24 de octubre de 2025: Otros grados (primaria, premedia y media: segundo a sexto, octavo y noveno, undécimo y duodécimo)
El MEDUCA enfatiza que para completar el proceso de inscripción los padres y acudientes deben presentar copia de la cédula juvenil y del acudiente, así como otros documentos adicionales que solicite cada plantel. Se recomienda organizar la documentación con anticipación y verificar los requisitos específicos de la escuela para evitar retrasos.
En caso de no encontrar cupo en el plantel de preferencia, los padres deben acudir a la Dirección Regional de Educación de su área para gestionar la asignación mediante la Comisión de Inscripción Regional.
El director general de Educación, Edwin Gordón, señaló: “Debido a la alta demanda en algunos centros educativos, los cupos son limitados, pero el Ministerio velará porque todos los estudiantes tengan acceso a la educación”.