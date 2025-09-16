Megaoperación contra el tráfico de animales en Brasil rescata a cientos de animales.

La policía brasileña arrestó este martes a 45 personas y rescató a cientos de animales en la mayor operación contra el tráfico ilegal de vida silvestre realizada en el país más biodiverso del mundo.

Aves de colores brillantes como tucanes y guacamayos, tortugas, monos y una pitón se encontraban entre los 700 animales rescatados y llevados a un centro especializado para recibir atención.

Un comunicado policial indicó que más de mil oficiales participaron en la redada en Rio de Janeiro y otros estados, que constituyó "la mayor operación en la historia de Brasil para combatir el tráfico de animales silvestres, armas y municiones".

El golpe se produjo tras una investigación de un año sobre la red de tráfico de animales más amplia del país. La organización criminal responsable operó supuestamente durante décadas, con algunos de sus miembros a cargo de la caza a gran escala de animales silvestres y otros de su transporte a centros urbanos para la venta. Un grupo se especializó en primates, según la policía: cazaban, drogaban y vendían monos a otros integrantes de la red.

"El tráfico de animales no sólo es cruel, sino que es una sentencia de muerte", dijo el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado de Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, en un comunicado. "Muchos animales mueren antes incluso de llegar al mercado, lo que demuestra la brutalidad absoluta de este comercio", agregó.

La banda también comercializaba armas y municiones que se usaban para cometer otros delitos, según la policía. Los investigadores también identificaron a algunos compradores de estos animales, quienes alimentan "toda la cadena criminal", señaló la fuerza, sin proporcionar más detalles. El tráfico de vida silvestre es un gran desafío en Brasil, con una estimación de 38 millones de animales sacados de su hábitat cada año, según la ONG brasileña Red Nacional para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre.

FUENTE: AFP